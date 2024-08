Wiener Innenstadt: Randalierender Mann attackierte Passanten

Ein Mann hat am späten Samstagnachmittag in der Wiener Innenstadt wahllos Passanten angepöbelt und attackiert . Dabei wurde ein 35-Jähriger verletzt. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurde ein 47-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger im Bereich des Universitätsringes gegen 18.00 Uhr festgenommen. Er machte einen augenscheinlich alkoholisierten Eindruck.

Ein Passant hatte die Polizisten auf den Aggressor aufmerksam gemacht. Die Beamten stellten den Mann daraufhin. Während der Amtshandlung kam der 35-Jährige mit blutenden Wunden am Hinterkopf und an den Beinen auf die Polizisten zu. Er wurde ebenso wie andere Passanten grundlos attackiert. Die Berufsrettung versorgte das Opfer und brachte es in ein Krankenhaus. Gegen den 47-Jährigen wird wegen versuchter schwerer Körperverletzung ermittelt.