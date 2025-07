Ein 29-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag eine Rezeptionistin eines Hotels in Wien-Wieden mit einem Messer bedroht haben. Die Frau hatte sich geweigert, dem Mann die verglaste Eingangstür zu öffnen und stattdessen die Polizei gerufen. Des Beschuldigten habhaft wurden Beamte etwa eineinhalb Stunden später am Karlsplatz. Dort soll der Mann mit einem Besenstiel auf einen schlafenden Obdachlosen eingeschlagen haben, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Mittwoch.