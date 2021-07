Wiener Hard Rock Cafe öffnet im August

Wenn die Wiener Sängerknaben "I Love Rock 'n' Roll" schmettern, dann ist das erste Hard Rock Cafe in Wien nicht mehr weit. Anfang August will die berühmte Kette die Tore ihres Lokals in der Rotenturmstraße 25 öffnen. Dass Burger und T-Shirts in Wien so lange auf sich warten lassen haben, erklärte der Geschäftsführer der Kette, Hamish Dodds, am Dienstag mit den schwierigen Wiener Marktbedingungen.

"Wir hatten Wien schon lange im Auge", so Dodds. Allerdings sei es aufgrund der teuren Mieten und den vielen denkmalgeschützten Gebäuden sehr schwierig gewesen, eine passende Location zu finden. Mit dem alten Tricaffe in der Innenstadt sei man nun aber glücklich, "auch wenn die Miete fast zu hoch ist". Derzeit laufen die Umbauarbeiten. Wenn alles fertig ist, werden auf 700 Quadratmetern 174 Menschen Platz finden. In dem zweistöckigen Lokal sollen außerdem nicht nur zwei Bars und der Rock-Shop, sondern auch eine Bühne untergebracht werden.