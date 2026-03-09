Wiener Frauenwoche: 200 Events und volles Rathaus

Die dritte Wiener Frauenwoche fand vom 2. bis 8. März unter dem Motto „Wien, wie sie will.“ statt. Mehr als 200 kostenlose Veranstaltungen wurden angeboten. Das Programm erstreckte sich von Workshops, Spaziergängen, Tanzkursen, Filmen bis zu Diskussionen in allen Bezirken.

„Ich bedanke mich bei allen engagierten Veranstaltern und Veranstalterinnen sowie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die diese Woche einzigartig gemacht haben. Die Wiener Frauenwoche ist dabei nur eine Maßnahme, die dem Wunsch der Wiener und Wienerinnen nach mehr Zeit, mehr Raum, mehr Chancen aus der größten Wiener Frauenbefragung nachkommt“, sagte Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) zur Bilanz.

Offenes Rathaus mit Programm

Das Rathaus war am 7. März geöffnet, dort wurde die isländische Dokumentation „Ein Tag ohne Frauen“ gezeigt, es gab eine Messe mit 54 Ausstellern und Ausstellerinnen, Konzerte von unter anderem Pink Noise Camp und das Early Eve Clubbing für Frauen in der Volkshalle.

Die Pionierinnengalerie „Wien. Stadt der großen Töchter“ im Rathaus-Arkadenhof wurde um Käthe Sasso und Rosa Mayreder erweitert und ist noch bis 31. März besuchbar.