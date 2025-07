Wiener Ermittler stellten hunderte Kilo Cannabiskraut sicher

Die Verdächtigen einer nordafrikanisch-serbischen Tätergruppe waren mit einem Sattelzug mit ausländischen Kennzeichen zu einem Großhandelsmarkt für Lebensmittel und Blumen in Liesing gefahren. Dort waren sie dabei, mehrere mit Suchtmittel gefüllte Kartons in einen Kleintransporter umzuladen, als die Exekutive zuschlug. Drei Bosnier, ein 28-Jähriger, ein 36-Jähriger und ein 52-Jähriger, wurden auf frischer Tat erwischt. Im Kleintransporter befanden sich bereits elf Kartons mit Cannabiskraut und Cannabisharz, im Sattelzug 25 weitere. Die Verdächtigen befinden sich aktuell in einer Justizanstalt und weitere Ermittlungen sind am Laufen, weshalb die Herkunft und die Bestimmung der Drogen von der Polizei nicht bekanntgegeben werden.