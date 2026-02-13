Wiener Derby: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

Am kommenden Sonntag, den 15. Februar 2026, treffen in der Generali Arena in Favoriten die Erzrivalen FK Austria Wien und SK Rapid zum 348. Wiener Derby aufeinander. Das mit Spannung erwartete Fußball-Bundesliga-Spiel beginnt um 17 Uhr. Die Wiener Polizei hat im Vorfeld besondere Sicherheitsmaßnahmen angekündigt.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen rund um das Stadion

Für die Veranstaltung wurden ein spezieller Sicherheitsbereich sowie eine Durchsuchungsverordnung erlassen. Diese Maßnahmen sind Teil des üblichen Sicherheitskonzepts bei Hochrisikospielen wie dem Wiener Derby. Detaillierte Informationen zu den genauen Grenzen des Sicherheitsbereichs und den Bestimmungen der Durchsuchungsverordnung finden Besucher auf der offiziellen Homepage der Polizei.