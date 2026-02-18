Wiener Dealerpärchen durch zu lauten Streit aufgeflogen

Ein mutmaßliches Drogendealerpaar hat sich am Dienstag in der Früh so laut in der eigenen Wohnung in Wien-Floridsdorf gestritten, dass besorgte Nachbarn die Polizei riefen. Die Exekutive fand mithilfe von Spürhunden Spuren von Kokain und MDMA (Ecstasy) in der ganzen Wohnung, erklärte die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch.

Beide Verdächtigen waren leicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen, die 28-Jährige wegen Drogenbesitzes angezeigt.