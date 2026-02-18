Wien

Wiener Dealerpärchen durch zu lauten Streit aufgeflogen

Besorgte Nachbarn in Floridsdorf riefen die Polizei. Spürhunde fanden Kokain und Ecstasy in der Wohnung.
18.02.2026, 13:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Ein mutmaßliches Drogendealerpaar hat sich am Dienstag in der Früh so laut in der eigenen Wohnung in Wien-Floridsdorf gestritten, dass besorgte Nachbarn die Polizei riefen. Die Exekutive fand mithilfe von Spürhunden Spuren von Kokain und MDMA (Ecstasy) in der ganzen Wohnung, erklärte die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch. 

Beide Verdächtigen waren leicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen, die 28-Jährige wegen Drogenbesitzes angezeigt.

Mutmaßliche Einbrecher rammten auf Flucht Polizeiautos in Wien

Dem 41-jährigen Österreicher wird vorgeworfen, sich auf einen Drogendeal vorbereitet zu haben. Zudem wurde bei ihm ein Dienstausweis, der 2005 in Österreich abgeschafften, Bundesgendarmerie sichergestellt. Der Mann sei aber kein ehemaliger Polizist gewesen, erklärte Sprecher Philipp Haßlinger auf Anfrage der APA

Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Mann ausgesprochen. Zuvor hatte bereits ein Waffenverbot bereits gegen den Festgenommenen bestanden. Weitere Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien laufen.

Floridsdorf
Agenturen, SJ  | 

Kommentare