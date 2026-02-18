Mutmaßliche Einbrecher rammten auf Flucht Polizeiautos in Wien

Zwei mutmaßliche Einbrecher haben am Dienstagabend auf ihrer Flucht zwei Polizeifahrzeuge in Wien-Leopoldstadt mehrfach gerammt. Sie konnten die Straßenblockade so allerdings nicht durchbrechen, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch.

Trotzdem leisteten sie weiter heftigen Widerstand und schlossen sich in ihrem Auto ein. Die Polizei musste es aufbrechen, sagte Sprecher Philipp Haßlinger der APA. Die beiden Männer wurden festgenommen.