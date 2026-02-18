Mutmaßliche Einbrecher rammten auf Flucht Polizeiautos in Wien
Zwei mutmaßliche Einbrecher haben am Dienstagabend auf ihrer Flucht zwei Polizeifahrzeuge in Wien-Leopoldstadt mehrfach gerammt. Sie konnten die Straßenblockade so allerdings nicht durchbrechen, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch.
Trotzdem leisteten sie weiter heftigen Widerstand und schlossen sich in ihrem Auto ein. Die Polizei musste es aufbrechen, sagte Sprecher Philipp Haßlinger der APA. Die beiden Männer wurden festgenommen.
Zuvor sollen sie in eine Wohnung in Baden (NÖ) eingestiegen sein. Neben Einbruchswerkzeug fand die Polizei auch das Diebesgut im Fluchtauto. Bei der Festnahme um 19.15 Uhr im Bereich der Stadionallee wurden die beiden Rumänen im Alter von 28 und 33 Jahren leicht verletzt.
Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Landeskriminalamt Niederösterreich.
