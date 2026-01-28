Wien

Wiener City-Busnetz soll überarbeitet werden

++ THEMENBILD ++ MEDIENTERMIN WIENER LINIEN "NEUE BATTERIE-WASSERSTOFF-BUSFLOTTE IN WIEN ANGEKOMMEN"
Insgesamt sind 17 neue oder adaptierte Haltestellen geplant.
28.01.26, 15:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Das Busnetz der Wiener Innenstadt soll bis 2027 eine grundlegende Neugestaltung erleben. Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) kündigte an, dass die City-Bus-Linien 2A, 3A und 57A künftig in die Nachbarbezirke Mariahilf und Leopoldstadt ausgeweitet werden sollen, wie zuerst MeinBezirk berichtete. 

Geisterstationen und Geheimtunnel: Die dunkle Welt der Wiener U-Bahn

Ein zentraler Aspekt der Planung ist die Entflechtung der traditionellen Fiaker-Routen, wodurch die Busse weniger oft blockiert werden  sollen. Laut Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) zielt das Konzept darauf ab, die Busse näher an Wohngebiete und wichtige Umsteigepunkte zu bringen. 

Möglich durch Wasserstoff-Elektrobusse

Möglich seien die geplanten Veränderungen durch die  seit September eingesetzten Wasserstoff-Elektrobusse. Aufgrund  ihrer höheren Reichweite benötigen sie keine Ladeinfrastruktur in der Innenstadt mehr. 

Neue U2-Station: Eine Frau mehr im Wiener U-Bahn-Netz

Die Bauarbeiten an den Buslinien sollen gestaffelt dieses und nächstes Jahr stattfinden. Die Arbeiten für die Linien 2A und 3A sollen im Frühsommer 2026 stattfinden, damit der Betrieb im Herbst wieder aufgenommen werden kann. Im Frühjahr 2027 folgt  die neue Route des 57A. Bei der Linie 1A wird sich  nichts verändern. 

Mehr zum Thema

Leopoldstadt Wiener Linien Mariahilf Ulli Sima
kurier.at, traut  | 

Kommentare