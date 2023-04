Wiener Buschenschanken sperren nun öfter auf

Zwischen 2020 und 2022 durften die Heurigen für ihre Ausschank in den Wein- und Obstgärten vorübergehend täglich öffnen. Aus diesem Provisorium ist heuer ein Dauerzustand geworden: „Da die Wienerinnen und Wiener das erweiterte Angebot in den letzten Jahren gut angenommen haben, ist es nur folgerichtig, dass wir erweiterte Öffnungszeiten auch künftig ermöglichen“, sagen Bürgermeister Michael Ludwig und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ).

Längere Saison

Im Vergleich zur Coronazeit wurden die Öffnungszeiten aber dennoch etwas geschmälert. Statt täglich dürfen die Heurigen ab jetzt an vier – flexibel wählbaren – Tagen plus den Feiertagen öffnen. Und das an zehn Monaten im Jahr. Nur im Dezember und Jänner muss die Ausschank künftig geschlossen bleiben.