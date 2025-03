Wiener bei Wohnungsbrand im Dachgeschoss verletzt

Bei einem Wohnungsbrand im Dachgeschoss eines Hauses in Wien-Landstraße ist Dienstagfrüh ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Berufsrettung der APA sagte, erlitt der 43-Jährige eine leichte Rauchgasvergiftung. Geschlossene Rollläden erschwerten die Löscharbeiten, Brandrauch breitete sich in den obersten Stockwerken aus, so die Berufsfeuerwehr Wien. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner flüchteten auf die Straße.