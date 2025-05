Wien: Zwei schwere Verkehrsunfälle im 21. Bezirk

Zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich Montagfrüh in Wien-Floridsdorf ereignet.

Gegen 8.30 Uhr krachte beim Linksabbiegen von der Rußbergstraße in die Waltenbergergasse ein Auto in eine Straßenbahngarnitur der Linie 26, deren Schienen zwischen zwei Fahrbahnen verlaufen. Der 44-jährige Pkw-Lenker wurde schwer verletzt und nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Auto, der Straßenbahn sowie mehreren geparkten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.