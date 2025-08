Song Contest: Ruck plädiert für Wien als Austragungsort

Noch knapp zwei Wochen und das Rennen um den Austragungsort des Song Contests ist entschieden: Wie der KURIER berichtete, will der ORF am 20. August bekannt geben, ob das internationale Musikspektakel in Wien oder in Innsbruck stattfinden wird. Beide Städte haben ihre Konzepte abgegeben und machen sich Hoffnung auf den Zuschlag.

Am Mittwoch meldete sich auch Wiens Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck zu Wort, um in der finalen Phase für Rückenwind für die Bundeshauptstadt zu sorgen. Dass Wien Song-Contest-Stadt Nummer eins sei, hätte man bereits 2015 bewiesen. „Heute sind wir noch besser aufgestellt. Mit einem Viertel mehr Hotelbetten, noch besserer Infrastruktur und professionellen Event-Teams, die in der Lage sind, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen“, sagt Ruck. „Nicht nur in der Stadthalle selbst, sondern auch an anderen Orten in der Stadt, die sich für begleitende Events hervorragend eignen, beispielsweise das Ernst-Happel-Stadion, der Schlosspark Schönbrunn oder der Rathausplatz.“