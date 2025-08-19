Wasserleiche bei Donauinsel: Obduktion soll Klarheit schaffen

Die Wiener Einsatzkräfte haben am Dienstagnachmittag im Donaustrom zwischen Nord- und Floridsdorfer Brücke eine Wasserleiche geborgen. Der etwa 40-Jährige, der schon länger im Wasser getrieben sein dürfte, wies Kopfverletzungen auf. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger könne Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden, eine Obduktion soll nun Klarheit schaffen, wie die APA berichtet.

Fremdverschulden ist nicht auszuschließen Passanten hatten gegen 14.50 Uhr den Fund gemeldet. Die Berufsfeuerwehr Wien brachte die Leiche bei der Donauinsel an Land. Aufgrund der Spurenlage am Toten und Spuren in der Nähe des Auffindungsortes könne "Fremdverschulden derzeit nicht ausgeschlossen werden". Ebenso möglich seien aber auch ein Unfall oder Suizid. Der Mann soll mutmaßlich dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen sein. Zu seiner Identität lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.

Dienstagabend war die Polizei noch im Einsatz: Am Nachmittag wurde im Donaustrom zwischen Nord- und Floridsdorfer Brücke eine Leiche gefunden.