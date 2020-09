Wien-Wahl: Ex-SPÖ-Politiker Kerry unterstützt jetzt die ÖVP

Die Bezirksvorsteherin steche „aus vielerlei Gründen hervor“, unter anderem mit ihrer „extremen Zielstrebigkeit, ohne dogmatisch parteipolitischen Sichtweisen verhaftet zu sein“, sagt Kerry.

„Ich schätze die professionellen Beiträge von Manfred Kerry zu politischen Themen in der Josefstadt. So bin ich sehr froh, auch zukünftig nicht auf seine Erfahrung verzichten zu müssen“, so der Josefstädter ÖVP-Klubobmann Florian Mauthe.

Kerry ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Josefstädter Bezirksvertretung.