Wahl zur lebenswertesten Stadt: Das Liebenswerte brachte keine Punkte

Wäre man Verschwörungstheoretikerin, könnte man glauben, Bürgermeister Michael Ludwig hat die Wienwahl deswegen von Herbst aufs Frühjahr vorverlegt, damit die SPÖ noch mit dem Titel lebenswerteste Stadt werben kann – was sie auch offensiv getan hat. Am Mittwoch ging besagter erster Platz des Economist-Rankings verloren. Die Theorie ist aber natürlich aus vielerlei Gründen Unsinn.

Und der vielleicht wichtigste Grund: Wien hat seine Pole-Position unter anderem wegen der Anschlagspläne auf das Taylor-Swift-Konzert verloren, weil das Punkte bezüglich Sicherheit gekostet hat. Das ist natürlich nachvollziehbar. In die Bewertung hat aber keinen Eingang gefunden, dass die Stadt weltweit Sympathiepunkte gesammelt hat.

Der Umgang mit den enttäuschten Swifties, die das Konzert nicht sehen konnten, das spontane gemeinsame Singen am Stephansplatz und das Gemeinschaftsgefühl, das plötzlich ganz Wien erfüllte, wurde international gefeiert. Dass Wien in der Krise zusammensteht, zeigt sich oft, zuletzt vor wenigen Tagen bei der Vienna Pride, wo der Umzug im Gedenken an die Opfer in Graz in Stille begonnen hat. Es wird sich auch am Freitag beim Donauinselfest zeigen, wo um 21.58 Uhr vor allen Bühnen ein Lichtermeer geplant ist.