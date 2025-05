Wohnhausbrand: Feuer auf Dachterrasse breitete sich aus

Das Dach eines fünfstöckigen Mehrparteienhauses in der Canongasse Wien-Währing hat in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. Verletzte gab es keine.

Die Berufsfeuerwehr war bis in die Morgenstunden mit den Lösch- und Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache war am Donnerstagvormittag noch Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Wiener Feuerwehr per Aussendung mit. Das Feuer brach kurz nach Mitternacht im Bereich einer Dachterrasse aus.