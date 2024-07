Wien-Währing: 69-Jähriger vergaß geladene Waffe auf der Straße

Mitarbeiter einer Rettungsorganisation führten am Mittwoch eine Spendensammelaktion in Wien-Währing durch. Dabei fanden sie in der Wallrißstraße eine herrenlose, offene Sporttasche, die vor einem Haus stand.

In der Tasche befand sich eine Pistole, weshalb die Finder die Polizei verständigten. Die Beamten entluden die geladene Waffe. Neben der Pistole befanden sich in der Tasche auch ein Schalldämpfer sowie weitere Magazine.