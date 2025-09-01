Nach brutalem Angriff im Vogelweidpark: 3 Jugendliche festgenommen

Die Polizei hat nach einem schweren Gewaltvorfall im Vogelweidpark im 15. Wiener Gemeindebezirk drei Jugendliche festgenommen. Die Tatverdächtigen im Alter von 15 und 16 Jahren stehen im Verdacht, am 20. August gegen 23:30 Uhr einen 18-Jährigen zusammengeschlagen und gewürgt zu haben.

Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen des Kriminalreferates Fünfhaus laufen seit dem 21. August.

Festnahmen und Hausdurchsuchungen Als Erster wurde ein 15-Jähriger von den Beamten ausgeforscht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Der Tatverdächtige soll keine Angaben zu möglichen Mittätern gemacht haben. Durch weitere intensive Ermittlungen, unter anderem im Bereich sozialer Medien, konnten die Beamten zwei weitere mutmaßliche Täter identifizieren. Bei mehreren Hausdurchsuchungen in Wien wurden ein 16-Jähriger mit russischer Staatsangehörigkeit und ein weiterer 15-jähriger Rumäne festgenommen. Die Polizei stellte zudem elektronische Datenträger, insbesondere Mobiltelefone, sicher.