Polizist stoppt 79-Jährigen: Versuchter Handtaschenraub am Opernring

Ein Verkehrspolizist verhinderte am Freitagnachmittag einen mutmaßlichen Handtaschenraub mitten in der Wiener Innenstadt.

Der Beamte der Landesverkehrsabteilung bemerkte während seiner Verkehrsregelung am Opernring ein Gerangel zwischen einer 47-jährigen Frau und einem 79-jährigen Mann auf einem Schutzweg. Der Polizist schritt sofort ein und konnte die Situation unter Kontrolle bringen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 79-jährige österreichische Staatsbürger versucht haben, der Frau die Handtasche zu entreißen.

Bekannte als Opfer Wie die Ermittlungen ergaben, handelte es sich bei dem Vorfall nicht um eine zufällige Begegnung. Die 47-jährige Frau und der Verdächtige kannten sich bereits vor dem Vorfall. Diese persönliche Verbindung führte zu zusätzlichen Schutzmaßnahmen für das mutmaßliche Opfer. Herbeigerufene Streifenkräfte nahmen den 79-Jährigen aufgrund des vorliegenden Tatverdachts vorläufig fest.