Wien: Verhinderte Auto-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Zwei Männer sind am Freitag nach versuchten Pkw-Einbrüchen in Wien-Leopoldstadt festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete, wurden die maskierten Männer in der Radingerstraße von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie am frühen Morgen geparkte Autos aufzubrechen versuchten. Der Zeuge verständige die Polizei.