Wien: Verhinderte Auto-Einbrecher auf frischer Tat ertappt
Ein Zeuge bemerkte die maskierten Männer und verständigte die Polizei.
Zwei Männer sind am Freitag nach versuchten Pkw-Einbrüchen in Wien-Leopoldstadt festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete, wurden die maskierten Männer in der Radingerstraße von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie am frühen Morgen geparkte Autos aufzubrechen versuchten. Der Zeuge verständige die Polizei.
Im Zuge einer Sofortfahndung konnten die Verdächtigen im Alter von 51 und 65 Jahren angehalten werden. Einer der beiden unternahm einen Fluchtversuch, kam aber nicht weit. Die Tatverdächtigen befinden sich in Polizeigewahrsam.
