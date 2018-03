Wien: Viel weniger Kriminalität, mehr aufgeklärte Fälle

Die Kriminalstatistik für 2017 ordnet der Bundeshauptstadt Wien 190.056 Anzeigen zu, was einen Rückgang von 7,4 Prozent und damit den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre bedeutet. Bei der Aufklärungsquote wurden indes 42,4 Prozent verzeichnet, was wiederum den historischen Höchststand ausmacht. 2008 waren es noch 28,1 Prozent, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

Die meisten Anzeigen, nämlich 228.486, gab es im Jahr 2009. Fast halbiert im Vergleich zu 2008 hat sich die Zahl an Einbruchsdiebstählen in Wohnungen und Wohnhäuser, wo 2017 5.484 derartiger Delikte registriert worden sind, was im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von über elf Prozent bedeutet. Im Jahr 2008 gab es noch 10.274 Anzeigen. Bei fast der Hälfte der Einbrüche, 46,4 Prozent, ist es beim Versuch geblieben.

Die Gesamtstatistik für Österreich