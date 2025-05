Wien: 27-Jähriger in Innenstadt nach Vergewaltigung festgenommen

Ein 27-jähriger Mann soll in der Nacht auf Dienstag in Wien eine junge Frau vergewaltigt haben und wurde deshalb am Morzinplatz in der Innenstadt von Polizisten festgenommen. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger traf das Mädchen im Oberstufenalter am Montag gegen 21.00 Uhr im Sigmund-Freud-Park bei der Votivkirche Freundinnen. Dabei konsumierten die Frauen auch Alkohol. Im Zuge des Treffens dürfte die Frau den marokkanischen Staatsbürger kennengelernt haben.

Ihre Freundinnen sagten aus, dass sich das Verhalten des Opfers im Laufe des Abends verändert habe. Die Gruppe wechselte später in ein Lokal. Im Laufe des Abends lockte der 27-Jährige sein Opfer unter einem Vorwand von dessen Freundinnen weg. Handy und Wertgegenstände ließ die junge Frau bei ihren Begleiterinnen zurück. Sie selbst tauchte aber nicht mehr auf.