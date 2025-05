Kooperation von Wiener Verein mit sanktioniertem Moskauer Fonds

Der Chef eines der russischen Botschaft in Wien nahestehenden und mittlerweile aufgelösten Vereins soll laut Standard (Donnerstag) im Vorjahr mit einer sanktionierten Stiftung in Moskau kooperiert haben.

In der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) kennt man die Vereinsfunktionäre. "Bislang wurden diesbezüglich keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit Sanktionen wahrgenommen", erklärte das Innenministerium am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Der Vertrag von J. habe eine Summe von 40.000 Euro vorgesehen, er habe in Folge in einem E-Mail auch den Erhalt von etwa zwei Mio. Rubel (20.000 Euro) auf sein Bankkonto in Russland bestätigt. Über einen etwaigen Transfer dieser Gelder nach Österreich lagen der Zeitung keine Angaben vor. J. habe jedoch bereits Anfang 2023 über Schwierigkeiten bei Überweisungen nach Österreich berichtet. Damals habe er angedeutet, dass es eine Möglichkeit geben könnte, dass die russische Botschaft in Wien Gelder an sich transferiere.

Kritik an Vereinsfunktionär aus der Community

In der russischsprachigen Community selbst war J. zuletzt auch umstritten: In einer "Patriotismus oder Sabotage" betitelten Facebook-Publikation hatte ihm die Aktivistin Natallia N. am 10. Mai vorgeworfen, in Ermangelung abgehaltener Wahlen und angesichts von Satzungsverstößen als KSORS-Vorsitzender illegitim zu sein. Auch warf sie ihm störende Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Veranstaltung zu 80. Jahren "Tag des Sieges" am Wiener Schwarzenbergplatz vor.

N. selbst ist nicht nur Administratorin einer der größten russischsprachigen Facebook-Gruppen in Österreich, als Ko-Generalkoordinatorin des Vereins "Menschen in Resilienz" war sie auch am 9. Mai für die offiziöse Kundgebung "Regiment der Unsterblichen" in Wien mitverantwortlich gewesen. Als solche hatte sie wenige Tage zuvor heftige Kritik an einem vor Ort aufgestellten Plakat der Wiener Festwochen geübt, das später angezündet worden war.