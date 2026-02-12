Fahndung: Neuer Verdächtiger nach Bierglas-Attacke in Wiener Club
Die Wiener Polizei fahndet weiterhin nach einem Verdächtigen, der in der Nacht auf den 4. Oktober in einem Innenstadt-Club einer 36-Jährigen ein Bierglas ins Gesicht geworfen haben soll.
Der Unbekannte fügte dabei nicht nur der Frau schwere Verletzungen zu, auch ihr Lebensgefährte (42) sowie eine Freundin des Opfers (43) wurden an der Hand verletzt.
Der 43-Jährigen wurde damals eine Sehne durchtrennt und sie musste operiert werden, hieß es Mitte Dezember beim ersten Fahndungsaufruf.
Erster Verdächtiger unschuldig
Ein 39-Jähriger, nachdem zuerst per Lichtbild gefahndet worden war, hat sich laut Aussendung als schuldlos erwiesen. Der 39-Jährige stellte sich einige Tage später im Beisein seines Anwalts in der Polizeiinspektion Brandstätte.
Wie die Landespolizeidirektion nun am Donnerstag mitteilte, erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann jedoch nicht, die Ermittlungen gingen also weiter. Wie Polizeisprecherin Julia Schick gegenüber der APA erläuterte, gab es gewisse Übereinstimmungen im Erscheinungsbild des 39-Jährigen und dem nun Gesuchten.
Suche nach neuem Verdächtigen
Der neue Verdächtige wurde nun durch das Kriminalreferat Innere Stadt eruiert, bei dem es sich vermutlich um einen größeren, stärker gebauten österreichischen Staatsbürger handelt. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Hemd und eine helle Hose.
Die Landespolizeidirektion Wien ersuchte um sachdienliche Hinweise - auch anonym - an das Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310 DW 99 21810.
