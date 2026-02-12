Die Wiener Polizei fahndet weiterhin nach einem Verdächtigen, der in der Nacht auf den 4. Oktober in einem Innenstadt-Club einer 36-Jährigen ein Bierglas ins Gesicht geworfen haben soll. Der Unbekannte fügte dabei nicht nur der Frau schwere Verletzungen zu, auch ihr Lebensgefährte (42) sowie eine Freundin des Opfers (43) wurden an der Hand verletzt.

Der 43-Jährigen wurde damals eine Sehne durchtrennt und sie musste operiert werden, hieß es Mitte Dezember beim ersten Fahndungsaufruf. Erster Verdächtiger unschuldig Ein 39-Jähriger, nachdem zuerst per Lichtbild gefahndet worden war, hat sich laut Aussendung als schuldlos erwiesen. Der 39-Jährige stellte sich einige Tage später im Beisein seines Anwalts in der Polizeiinspektion Brandstätte.

Die Polizei sucht nun nach diesem Mann.