EU-Haftbefehl: Internationale Trickbetrüger in Wien gefasst

Am 4. Februar sind in Wien vier Tatverdächtige in mehreren Trickdiebstählen festgenommen worden. Beteiligt waren das Landeskriminalamt Wien und die Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität. Die Verdächtigen - drei Frauen und ein Mann - sind bereits in Deutschland auffällig geworden und wurden per EU-Haftbefehl gesucht. In Wien sollen sie zwei Pensionisten hereingelegt und ausgeraubt haben.

Die bisher bekannten Opfer waren 86 und 96 Jahre alt. Erbeutet wurden Schmuck und Bargeld. Mit dem "Zetteltrick" Zugang in Wohnung erschafft Um in deren Wohnungen zu gelangen, wurde der sogenannte Zetteltrick verwendet, der die Gutgläubigkeit der Opfer besonders ausnutzt, erklärte Julia Schick, Sprecherin der Landespolizeidirektion Wien. Die mutmaßlichen Trickdiebe fragten im Stiegenhaus nach einem Zettel und einem Stift oder täuschten vor, sie würden die Wohnung eines vermeintlichen Bekannten suchen. Das waren allerdings nur Ablenkungsmanöver, um in die Räumlichkeiten zu gelangen.