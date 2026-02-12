19-Jähriger schlug Mutter und bedrohte Bruder mit Messer

Die Wiener Polizei wurde am Dienstagmorgen zu einem Familienstreit nach Ottakring gerufen. Ein 18-Jähriger alarmierte die Beamten, nachdem es zwischen seinem 19-jährigen Bruder und ihrer 46-jährigen Mutter zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen war. Der mutmaßliche Tatverdächtige, ein bulgarischer Staatsangehöriger, soll seine Mutter im Verlauf des Streits körperlich angegriffen haben.

Nach Angaben der Polizei soll der Konflikt bereits am Vortag begonnen haben. Am Dienstagmorgen eskalierte die Situation in der Wohnung eines Verwandten erneut. Verdächtiger flüchtete vor der Polizei Als der jüngere Bruder einschritt, um seine Mutter zu verteidigen, soll der 19-Jährige Berichten zufolge ein Messer gezogen und versucht haben, seinen Bruder damit zu verletzen. Anschließend flüchtete der Verdächtige aus der Wohnung, konnte jedoch im Rahmen einer Sofortfahndung vor seiner eigenen Wohnadresse angetroffen und vorläufig festgenommen werden.