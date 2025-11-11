59-Jähriger in Wien lebensgefährlich verletzt: Kollision zwischen zwei Radlern

Bei einer Kollision mit einem anderen Radfahrer am Wiener Schottenring am Montagabend ist ein 59-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte gegen 18.30 Uhr die Kreuzung Wipplingerstraße bei Grün überquert.

Der Mann war dann plötzlich nach links abgebogen in Richtung Schutzweg in Fahrtrichtung Peregringasse, als es zum Zusammenstoß kam, berichtete die Polizei. Beide Beteiligten stürzten. Der 59-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Spital gebracht.