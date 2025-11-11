Unter Mordverdacht: Ermittlungen gegen Pflegerin der Klinik Favoriten

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen eine Pflegerin der Klinik Favoriten wegen Mordverdachts. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der APA am Dienstagvormittag eine Meldung des "Falter". "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen", sagte Bussek.

Man habe von einem Sachverhalt Kenntnis erlangt, "der nun geprüft wird." Die Beschuldigte befinde sich auf freiem Fuß, teilte Bussek mit. Die Staatsanwaltschaft geht demnach aktuell nicht von einem dringenden Tatverdacht aus.

Laut "Falter" steht die Pflegerin im Verdacht, eine krebskranke Patientin vorsätzlich mit einer Medikamenten-Überdosis getötet zu haben. Zugetragen haben soll sich das im vergangenen September. Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) kündigte eine schriftliche Stellungnahme an.