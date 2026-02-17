Kurzfristiger Stromausfall: Auch U-Bahn betroffen

Dienstagabend kam es in Wien zu einem kurzfristigen Stromausfall , der auch die U-Bahn betraf: Die Wiener Linien meldeten auf ihrer Homepage eine "Stromstörung" im Bereich der U1.

Laut Kronen Zeitung soll der Strom bei der U-Bahn-Station am Stephansplatz ausgefallen sein, die Notbeleuchtung ging an.

Der Ausfall der Energieversorgung hat laut Wiener Linien nur wenige Minuten gedauert, die Ursache war Dienstagabend noch nicht bekannt.