Wien

Kurzfristiger Stromausfall: Auch U-Bahn betroffen

Stromstörung an der U-Bahn-Station Stephansplatz, sie dauerte nur wenige Minuten.
17.02.2026, 19:23

Ein Schild mit den Aufschriften U1 und U3 und einem Pfeil nach rechts hängt an einer grauen Wand.

Dienstagabend kam es in Wien zu einem kurzfristigen Stromausfall, der auch die U-Bahn betraf: Die Wiener Linien meldeten auf ihrer Homepage eine "Stromstörung" im Bereich der U1.

Ärger bei Wiener U-Bahn-Bau: "Ich schau’ seit fünf Jahren auf eine Baustelle"

Laut Kronen Zeitung soll der Strom bei der U-Bahn-Station am Stephansplatz  ausgefallen sein, die Notbeleuchtung ging an.

Der Ausfall der Energieversorgung hat laut Wiener Linien nur wenige Minuten gedauert, die Ursache war Dienstagabend noch nicht bekannt.

Innere Stadt Wien Wiener Linien
kurier.at, eh 

