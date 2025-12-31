33-Jähriger attackierte Jugendliche an Wiener U-Bahn-Station

An einer U-Bahn-Station in Wien-Meidling soll es am Dienstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem 33-jährigen Mann gekommen sein. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 19.35 Uhr im Bereich der Tscherttegasse , als die beiden 16-jährigen Brüder nach ihrem Kampfsporttraining auf dem Heimweg waren. Der 33-jährige Mann soll die Jugendlichen zunächst angesprochen und dann einem von ihnen unvermittelt einen Kopfstoß versetzt haben.

Während des Vorfalls soll der Tatverdächtige telefoniert und mutmaßlich Morddrohungen gegen die beiden Brüder ausgesprochen haben. Als der Mann wiederholt versuchte, auf einen der 16-Jährigen zuzugehen und Schläge andeutete, setzte sich dieser mit einem Distanzstoß zur Wehr.

Festnahme nach Fahndung

Sein Bruder alarmierte währenddessen sowohl ihren Vater als auch die Polizei. Die Situation soll weiter eskaliert sein, als der Verdächtige auf die Gleise sprang, dort Steine aufsammelte und diese auf die Jugendlichen warf. Dabei soll er seine Drohungen fortgesetzt haben.