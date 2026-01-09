Mit 147 km/h vor Wiener Polizei geflüchtet: Autos von Rasern beschlagnahmt

Führerschein weg, Autos beschlagnahmt: Das war das Ergebnis einer wilden Fahrt zweier Raser am Donnerstag auf der Wiener Triester Straße .

77 km/h zu schnell: Autos und Führerscheine weg

Die beiden Lenker hatten die Aufmerksamkeit eines Streifenwagens auf sich gezogen, die Polizisten forderten die beiden per sichtbaren Zeichen zum Stehenbleiben auf. Der Aufforderung kamen sie nicht nach, stattdessen fuhren sie mit 147 statt der erlaubten 70 km/h in ein mobiles Radarmessgerät der Beamten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach kurzer Zeit bremsten die beiden Raser, 21 und 22 Jahre alt, ihre BMWs dann doch ein und blieben stehen. Ihre Führerscheine sind die beiden vorübergehend los, ebenso wie die Autos.