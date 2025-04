Babyleiche im Müll entsorgt: Prozess gegen Mutter im Mai

Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht eine Anklage gegen jene junge Frau eingebracht, die Ende 2024 in einem Hotel in Wien-Simmering einen gesunden Buben zur Welt gebracht hatte und unter Einwirkung des Geburtsvorgangs getötet haben soll.

Die junge Frau hatte am 8. Dezember 2024 gemeinsam mit ihrem Partner in einem Hotel eingecheckt. Am nächsten Tag wurde die Berufsrettung wegen starker Blutungen der 21-Jährigen alarmiert. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dort erkannten die Ärzte, dass sie unmittelbar zuvor ein Kind geboren haben musste, was von der 21-Jährigen vehement bestritten wurde.

Babyleiche in Müllsack entdeckt

Das Krankenhauspersonal verständigte dessen ungeachtet das Hotel, um nach einem Neugeborenen suchen zu lassen. Am nächsten Tag wurde die Babyleiche in einem Müllsack im Beherbergungsbetrieb entdeckt.