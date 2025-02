Richard Medhurst: Terror-Razzia bei britischem Journalisten in Wien

"Sie drangen in mein Haus und Büro ein und nahmen mir alle Geräte ab", schrieb Medhurst auf X.

Als Hamas-Mitglied beschuldigt

"Sie beschuldigten mich, ein Hamas-Mitglied zu sein, und drohten mir mit zehn Jahren Haft." Die Razzia und das Verfahren wurden der APA von der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt.

"Es läuft ein Ermittlungsverfahren", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Samstag der APA. Sie bestätigte, dass es Hausdurchsuchungen an zwei Orten gegeben habe und der Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung bestehe. Ob die Staatsanwaltschaft aus eigenem Antrieb tätig geworden ist oder es eine Anzeige gab, wollte sie nicht sagen. Ebenso wenig machte sie Angaben dazu, welche Geräte sichergestellt wurden. "Es wurde das sichergestellt, was für das Ermittlungsverfahren erforderlich ist."