Im Wiener "Teddybärkrankenhaus" wird wieder "operiert"

Hunderte Kinder brachten heute ihre Lieblings-Teddys, Kuscheltiere und Puppen ins Teddybärkrankenhaus, das in der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien eingerichtet wurde.

In den liebevoll gestalteten Ambulanzen wurden die Kuscheltiere von den jungen Assistenzärzt:innen untersucht, behandelt und sogar operiert. Das Teddybärkrankenhaus läuft noch bis Donnerstag.

Betreut werden die Kids und ihre Lieblinge von den „Teddy-Docs“, Studierenden der MedUni Wien. Die Initiative beruht auf einer Zusammenarbeit der MedUni Wien, der Austrian Students Association (AMSA), der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und dem Akademischen Fachverein österreichischer Pharmazeut_innen