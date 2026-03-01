Gewürgt und mit Messer bedroht: Polizei nahm 29-Jährigen fest

Die Wiener Polizei nahm am Samstag einen 29-jährigen Syrer bei der U-Bahn-Station Josefstädter Straße vorläufig fest. Er soll zuvor einen Mann nach einem verbalen Streit gewürgt und anschließend mit einem Speisemesser bedroht haben.

Messer in Socke versteckt

Die alarmierten Beamten durchsuchten den 29-Jährigen und fanden das Messer, das er im Sockenbund versteckt hatte und stellten es sicher. Wie die Ermittlungen ergaben, besteht gegen den Mann bereits ein behördliches Waffenverbot.

Der Tatverdächtige befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam. Die Behörden setzen ihre Ermittlungen zu dem Vorfall fort.