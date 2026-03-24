Streit um Fahrweise in Wien: Schlagstock und Baseballschläger geholt

Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll der Anwohner gegen die Seitentür des Fahrzeugs getreten und diese beschädigt haben.

In Wien-Floridsdorf eskalierte am Sonntagabend ein Streit über die Fahrweise eines Autofahrers. Ein 36-jähriger Anwohner soll einen PKW wegen auffälliger Fahrweise angehalten haben, nachdem der Wagen in umliegenden Gassen wiederholt mit durchdrehenden Reifen aufgefallen war.

Mit Schlagstock und Baseballschläger zurückgekehrt

Der 26-jährige Fahrzeuglenker soll daraufhin mit mehreren Angehörigen zum Ort des Geschehens zurückgekehrt sein. Laut Polizeibericht waren drei Personen mutmaßlich mit gefährlichen Gegenständen bewaffnet, darunter ein Schlagstock und ein Baseballschläger. Die Verdächtigen sollen den 36-Jährigen bedroht haben, wobei es zu einem lautstarken Streit mit gegenseitigen Beschimpfungen kam. Als das mutmaßliche Opfer begann, den Vorfall zu filmen, entfernten sich die Tatverdächtigen vom Tatort.

Waffenverbote und Anzeigen

Die Tatverdächtigen stellten sich später selbstständig den alarmierten Polizeibeamten. Die bei der Drohung verwendeten Gegenstände wurden sichergestellt. Der 26-jährige Hauptverdächtige wurde vorläufig festgenommen, während zwei seiner Begleiter im Alter von 18 und 46 Jahren zur sofortigen Vernehmung auf eine Polizeidienststelle gebracht wurden. Gegen alle drei wurden vorläufige Waffenverbote ausgesprochen. Der 36-jährige Anwohner wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung angezeigt.