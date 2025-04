Von Straßenbahn erfasst: 68-Jähriger verstorben

Ein 68-jähriger Mann ist am Mittwochabend auf der Hernalser Hauptstraße von einer Straßenbahn der Linie 43 erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Mann dürfte die herannahende Bahn übersehen und die Geleise betreten haben. Der Lenker konnte trotz einer Notbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern, hieß es seitens der Polizei am Donnerstag.

In der Nacht verstorben

Der 68 Jahre alte Mann wurde lebensgefährlich verletzt, durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in eine Klinik gebracht. Dort ist er in der Nacht verstorben. "Die Wiener Linien bedauern den tragischen Unfall auf der Linie 43 sehr und möchten der Familie unser tiefstes Mitgefühl aussprechen", hieß es in einer Aussendung der Wiener Linien. Der Straßenbahnfahrer wird vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut.