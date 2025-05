Wiener Neos stimmen am 7. Juni über Koalition mit SPÖ ab

Sollten die Mitglieder zustimmen, wird wie zuvor angekündigt Bettina Emmerling Vizebürgermeisterin bleiben, teilte die Landespartei am heutigen Samstag mit. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich SPÖ und NEOS auf eine Neuauflage ihrer Koalition in der Bundeshauptstadt geeinigt haben.

Bereits am Dienstag präsentiert die neue Koalition ihre Inhalte. Die NEOS-Landesmitgliederversammlung soll dann am Samstag ab 10 Uhr in der Eventlocation "Stage 3" in Wien-Landstraße stattfinden. Die SPÖ-Gremien sollen dem Paket bereits am Mittwoch zustimmen. Spätestens dann müssen wohl auch die Stadtregierungsmitglieder feststehen.