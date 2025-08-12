Ich habe einen Fehler gemacht. Es war naiv von mir zu glauben, den Sommer anderswo besser als in Wien verbringen zu können. Sommerfrische am oberösterreichischen Land? – Denkste! Am Asphaltparkplatz des Einkaufsparks knallte mir die Sonne zu hart ins Gesicht. Männer bezeichneten mich regelmäßig als "Weib". Und asiatisches Essen war dort auch nicht so, wie es eigentlich sein könnte. Deshalb beging ich Landflucht, tauschte Asphalt gegen Kopfsteinpflaster ein und reiste zurück in die Hauptstadt.

Denn wie schon Toni Polster (und später Ernst Palicek) sang: "Nix is so sche wie da Summer in Wien." Ich bitte deshalb alle Daheimgebliebenen nun, diese legendäre Hymne der Wienliebe laut aufzudrehen und sich zu besinnen, wie toll unser Wien in den Sommermonaten wirklich ist.