Wien-Simmering: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

In der Nacht auf Montag wurde die Polizei von Zeugen in den Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien-Simmering gerufen. Die Zeugen beobachteten dort einen Mann, der über eine Wand in den Hof geklettert war und sich dann in den Keller des Wohnhauses begeben haben soll.

Im Keller fanden die Exekutivbeamten schließlich den Verdächtigen, der sich in einer Nische versteckt haben soll. Der 28-jährige Slowake wurde von der Staatsanwaltschaft bereits gesucht. Er soll bei einem Einbruchsdiebstahl beteiligt gewesen sein. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

