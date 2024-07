CO-Vergiftung: 12-Jährige brach beim Duschen zusammen

Eine Zwölfjährige hat am Samstag in Wien-Simmering beim Duschen eine CO-Vergiftung erlitten und ist kollabiert. Ihre Eltern alarmierten kurz vor 15 Uhr die Rettung.

Als die Kräfte der Berufsrettung in der Wohnung in der Simmeringer Hauptstraße eintrafen, schlugen ihre CO-Warnmessgeräte an. "Das Mädchen war bereits kurz vor Verlust des Bewusstseins", sagte ein Sprecher.

Die Familie sei daraufhin nach draußen und die Patientin in ein Spital gebracht worden.