51-Jähriger bedrohte Ehefrau in Wien mit dem Umbringen

Ein 51-jähriger Mann hat seine Ehefrau am Freitag in Rudolfsheim-Fünfhaus mit dem Umbringen bedroht.

Das Paar aus Niederösterreich war mit dem Auto auf der Johnstraße unterwegs, als es zum Streit kam. Die Frau hatte ihrem Partner offenbar eine Trennung angedeutet, darauf reagierte er aggressiv. Die 41-Jährige verließ den Wagen, setzte sich in den Gastgarten eines Lokals und begann zu weinen. Eine Zeugin verständigte die Einsatzkräfte, teilte die Polizei am Samstag mit.