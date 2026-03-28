Gefährliche Drohung

51-Jähriger bedrohte Ehefrau in Wien mit dem Umbringen

Nach einer mutmaßlichen Trennungsankündigung drohte ein Mann seiner Frau mit dem Umbringen.
28.03.2026, 12:00

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Polizisten

Zusammenfassung

  • 51-jähriger Mann bedrohte in Wien seine Ehefrau nach angedeuteter Trennung mit dem Umbringen.
  • Polizei wurde durch eine Zeugin alarmiert, der Mann vorläufig festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt.
  • Gegen den Mann wurden Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Ein 51-jähriger Mann hat seine Ehefrau am Freitag in Rudolfsheim-Fünfhaus mit dem Umbringen bedroht. 

Das Paar aus Niederösterreich war mit dem Auto auf der Johnstraße unterwegs, als es zum Streit kam. Die Frau hatte ihrem Partner offenbar eine Trennung angedeutet, darauf reagierte er aggressiv. Die 41-Jährige verließ den Wagen, setzte sich in den Gastgarten eines Lokals und begann zu weinen. Eine Zeugin verständigte die Einsatzkräfte, teilte die Polizei am Samstag mit.

Verdächtiger auf freiem Fuß

Der 51-jährige kosovarische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen. In der Vernehmung zeigte sich der Mann nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden laut Polizei gegen ihn ausgesprochen.

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Rudolfsheim-Fünfhaus
Agenturen, haipa  | 

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