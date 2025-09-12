Illegale Nebengeschäfte in Wien: Prozess gegen Ex-Polizei-Mitarbeiter

Der junge Mann war als Kanzleikraft beschäftigt. Von Jänner bis März 2023 nahm er entgeltlich Datenabfragen aus dem Polizeicomputer vor, wobei ihm die zahlenden Kunden ein türkisch stämmiger Mann vermittelte, den er in einem Friseurgeschäft kennen gelernt hatte. In weiterer Folge erweiterten die beiden ihr Geschäftsmodell. Es wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.

"Ich hab' nur das Geld gesehen"

Gemeinsam mit dem mitangeklagten 40-Jährigen kam der Polizei-Mitarbeiter bei einem Treffen in einem Favoritner Kaffeehaus auf die Idee, Leuten das "Blaue vom Himmel" zu versprechen. Der im Tatzeitpunkt 20-Jährige gab Landsleuten seines Bekannten vor, er könne ihnen Visa und Sprachzertifikate beschaffen, Verwaltungsstrafen tilgen und Führerscheine besorgen. "Wir haben geglaubt, dass wir mit Geschäften auf Luft viel Geld machen können", offenbarte der inzwischen ehemalige Vertragsbedienstete der Polizei einem Schöffensenat.

Er zeigte sich umfassend und reumütig geständig. "Ich bin komplett schuldig. Ich hab' nur das Geld gesehen. Ich hab' mich leider zu dem verlockenden Angebot hinreißen lassen." 10.000 bis 12.000 Euro hätten ihm seine illegalen Nebengeschäfte in den zwei, drei Monaten eingebracht, ehe er aufflog. Das Geld habe er benötigt, weil er sich in einer "schlechten Lebenslage" befunden hätte. Die Hälfte habe der 40-Jährige abbekommen, der sich teilweise schuldig bekannte.