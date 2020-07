Wien-Praterstern: 22-Jähriger soll Mädchen sexuell belästigt haben

Ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger steht im dringenden Verdacht am Freitagabend drei junge Mädchen sexuell belästigt zu haben. Sie gaben gegenüber der Polizei an, der ihnen unbekannte Mann habe eine von ihnen gegen ihren Willen mehrmals umarmt, geküsst und sie am gesamten Körper berührt.

Mithilfe der beiden anderen Mädchen konnte sich das Opfer losreißen. Zwischenzeitlich wurde die Polizei verständigt, die den 22-Jährigen noch in der Nähe der Mädchen anhalten konnte.

Videomaterial wird ausgewertet

Der Beschuldigte soll die Beamten daraufhin wüst beschimpft, geschlagen und getreten haben. Die Polizisten fixierten den Mann, aber selbst dann soll er noch gespuck und um sich getreten haben. Der 22-Jährige wurde schlussendlich festgenommen.

Er wurde nach der Einvernahme in eine Justizanstalt eingeliefert. Videomaterial des Vorfalls wird derzeit ausgewertet.