Verkehrskontrolle in Wien: Pkw rast mit 141 km/h durch 50er Zone
Der Fahrzeuglenker war über 90 km/h zu schnell auf der Triester Straße unterwegs.
Mit 141 statt der erlaubten 50 km/h ist ein Pkw-Lenker am Stefanitag auf der Triester Straße in Wien-Favoriten gestoppt worden.
Im Rahmen einer Schwerpunktaktion stadtauswärts wurden die Eisnatzkräfte auf den Raser aufmerksam. Die Messung erfolgte mittels mobilem Radarmessfahrzeug. Dem Fahrer droht nun neben dem Verlust des Führerscheins auch die Beschlagnahme des Autos.
