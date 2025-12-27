18-Jährige von eifersüchtigem Freund in Wien-Favoriten misshandelt

Hilfeangebote des Vereins AÖF:

Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung unter www.frauenhelpline.at sowie der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at

Polizei

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer