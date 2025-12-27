18-Jährige von eifersüchtigem Freund in Wien-Favoriten misshandelt
Eine 18-jährige Wienerin soll vom 22. bis 26. Dezember von ihrem eifersüchtigen Freund, den sie während dessen Haftstrafe kennengelernt hatte, in einer Wohnung in Favoriten mehrmals geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden sein.
Als sie sich am Stefanitag an eine Freundin wandte, wurde die Polizei eingeschaltet, die den Österreicher festnahm. Der 28-Jährige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Exekutive am Samstag.
Hilfeangebote des Vereins AÖF:
Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung unter www.frauenhelpline.at sowie der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at
Polizei
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.
Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer
- Gewaltschutzzentrum Wien unter https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ oder telefonisch unter 01/585-32-88
- 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719
- Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 -
- Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217)
- Onlineberatung HelpChat "Halt der Gewalt" (tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9-23 Uhr) unter https://haltdergewalt.at
