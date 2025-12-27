Wien

18-Jährige von eifersüchtigem Freund in Wien-Favoriten misshandelt

Handschellen angelegt
Die junge Frau hatte 28-Jährigen während dessen Haftzeit kennengelernt.
27.12.25, 13:26
Eine 18-jährige Wienerin soll vom 22. bis 26. Dezember von ihrem eifersüchtigen Freund, den sie während dessen Haftstrafe kennengelernt hatte, in einer Wohnung in Favoriten mehrmals geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden sein.

Als sie sich am Stefanitag an eine Freundin wandte, wurde die Polizei eingeschaltet, die den Österreicher festnahm. Der 28-Jährige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Exekutive am Samstag.

