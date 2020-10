Wien-Penzing: Sohn soll gesamte Familie mit Umbringen bedroht haben

Die Wiener Polizei wurde am Donnerstag zu einer Wohnung in der Gurkgasse in Wien-Penzing gerufen: Bei einem Familienstreit soll dort eine gefährliche Drohung gefallen sein. Der 26-jähirge Sohn soll die gesamte Familie mit dem Umbringen bedroht haben und dann in den Innenhof geflüchtet sein.

Der junge Mann soll auf Zurufe der Polizei zunächst nicht reagiert und dann plötzlich die Beamten angegriffen haben. Diese mussten einen Elektroschocker (Taser) anwenden, um den Verdächtigen festzunehmen.

