13-Jähriger in Penzing überfallen: Jugendliche festgenommen

Die Wiener Polizei hat am Mittwochabend vier Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren nach einem mutmaßlichen Raub festgenommen. Die Tatverdächtigen sollen einen 13-jährigen Jungen in Penzing überfallen und ihm seine Bankomatkarte geraubt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die vier Jugendlichen ihr Opfer, das mit einem Roller unterwegs war, in der Wolfgang-Pauli-Gasse verfolgt haben. Die Verdächtigen sollen den 13-Jährigen zu Boden gestoßen und durch einen Kniestoß verletzt haben.