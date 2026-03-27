13-Jähriger in Penzing überfallen: Jugendliche festgenommen
Die Wiener Polizei hat am Mittwochabend vier Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren nach einem mutmaßlichen Raub festgenommen. Die Tatverdächtigen sollen einen 13-jährigen Jungen in Penzing überfallen und ihm seine Bankomatkarte geraubt haben.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die vier Jugendlichen ihr Opfer, das mit einem Roller unterwegs war, in der Wolfgang-Pauli-Gasse verfolgt haben. Die Verdächtigen sollen den 13-Jährigen zu Boden gestoßen und durch einen Kniestoß verletzt haben.
Anschließend sollen sie ihm seine Bankomatkarte abgenommen und später weggeworfen haben. Die Jugendlichen wurden in einem Linienbus aufgegriffen, mit welchem sie nach dem Raub flüchteten. Beamte konnten auch die Bankomatkarte wiederfinden.
Unmündige Tatverdächtige
Die mutmaßlichen Täter sind laut Polizei österreichische Staatsbürger, ein Afghane sowie eine Person mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Zwei der festgenommenen Jugendlichen sind erst 13 Jahre alt und damit strafunmündig. Sie wurden nach der Festnahme ihren Erziehungsberechtigten übergeben.
Die Polizei prüft nun, ob die Gruppe für weitere ähnliche Delikte verantwortlich sein könnte.
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