Auf unbestimmte Zeit: Sanierung der Hermesvilla in Wien verzögert sich

Die geplante Fassadensanierung der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten in Wien verzögert sich. Wie orf.at am Sonntag berichtet, sei das Vorhaben derzeit zu teuer, die zuständige MA 49 verschob das Projekt auf unbestimmte Zeit.

Beschlossen worden war die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes Anfang 2025, doch der Start im Herbst verzögerte sich. Seither ist das Gebäude eingerüstet.